Lübnan'da Başbakan istifa etti

Lübnan'da 9 aydan bu yana devam eden yeni hükümet pazarlıkları sonuçsuz kaldı. Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a son kabine önerisini sunan Saad Hariri, bakanlıklar konusunda uzlaşamamaları nedeniyle hükümet kurma görevini iade ettiğini açıkladı.

Derin ekonomik ve sosyal krizlerin yaşandığı Lübnan'da siyasi krizden çıkış yolları da tıkandı.

Hükümet kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, yeni hükümet kurmak için 9 aydan bu yana Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yürüttüğü müzakerelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Avn'ı suçladı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 2 isim arasında gerçekleşen toplantı sonrası konuşan Hariri, gelinen durumdan dolayı Avn'ı suçladı. Mişel Avn'ın önerilen isimlerde köklü revize talep ettiğini söyledi.

"Avn'ın pozisyonunda değişiklik olmadı. Yeni hükümet konusunda anlaşma sağlayamayacağımız artık net ve açık" diyen Hariri, hükümet kurma görevini iade ettiğini duyurdu.