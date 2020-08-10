Lübnan'da Adalet Bakanı Marie Claude Najm istifa etti
Beyrut limanında meydana gelen korkunç patlama sonrası Lübnan hükümetinde istifalar peş peşe gelmeye başladı. Adalet Bakanı Marie Claude Najm, istifa ettiğini duyurdu.
Başkent Beyrut’ta yaşanan şiddetli patlamanın ardından hükümete yönelik düzenlenen protestolar ülkenin her yerine yayılmıştı.
İstifalar peş peşe geldi
Tarihinin en büyük felaketini yaşayan Lübnan’da prostestoların ardından istifa dalgası başladı. Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad, Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar ve 5 milletvekilinin görevini bırakmasının ardından bugün de Adalet Bakanı Marie Claude Najm, Beyrut limanında meydana gelen feci patlama nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.
Marie-Claude Najm, patlamanın ardından olay yerine gerçekleştirdiği ziyarette öfkeli kalabalığın saldırısı ile karşılaşmıştı.