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Aktüel Lübnan'da 69 mahkum cezaevinden firar etti
Aktüel

Lübnan'da 69 mahkum cezaevinden firar etti

Kaçak mahkumlardan 5'i trafik kazasında hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:15:58 -
Lübnan'da 69 mahkum cezaevinden firar etti

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Baabda Cezaevi'nden 69 mahkum firar etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Beyrut yakınlarındaki Baabda Cezaevi'nde tutulan 69 mahkumun, sabaha karşı hücrelerinin kapılarını kırarak firar ettiği belirtildi.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda 15 mahkumun yakalandığı, 4'ünün de teslim olduğu ifade edildi.

- Mahkumlardan 5'i trafik kazasında hayatını kaybetti

Bu arada, firari mahkumlardan bazılarının çaldıkları araçla güvenlik güçlerinden kaçarken trafik kazası geçirdiği, mahkumlardan 5'inin hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, güvenlik güçlerinin kaçak 44 mahkumun yakalanması için kapsamlı operasyon yürüttüğü kaydedildi.

Lübnan makamlarından olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Lübnan'da son dönemde mahkum yakınları genel af talebiyle gösteriler düzenlemiş ve bazı milletvekilleri tarafından hapishanelerdeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik bir yasa tasarısı Meclise sunulmuş, ancak tasarı Meclisten geçmemişti.

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