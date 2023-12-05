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Gündem Lübnan'a bombalı saldırı! Siyonist İsrail'e karşı ilk defa şehit verdiler
Gündem

Lübnan'a bombalı saldırı! Siyonist İsrail'e karşı ilk defa şehit verdiler

Yeniakit Publisher
2023-12-05 19:19:00 - 2023-12-05 19:32:35
Lübnan'a bombalı saldırı! Siyonist İsrail'e karşı ilk defa şehit verdiler

Lübnan ordusu yaptığı son dakika açıklamasında siyonist İsrail'in saldırısında 1 askerlerinin şehit olduğunu duyurdu.

Lübnan'ın güney sınırına İsrail tarafından bobardıman düzenlendi.

Bombardımanda 1 Lübnan askeri şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Adaysseh bölgesindeki bir askeri mevzi İsrail tarafından bombalandı, 1 asker öldü, 3 asker de yaralandı" denildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.

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