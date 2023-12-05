Lübnan'a bombalı saldırı! Siyonist İsrail'e karşı ilk defa şehit verdiler
Lübnan ordusu yaptığı son dakika açıklamasında siyonist İsrail'in saldırısında 1 askerlerinin şehit olduğunu duyurdu.
Lübnan'ın güney sınırına İsrail tarafından bobardıman düzenlendi.
Bombardımanda 1 Lübnan askeri şehit oldu, 3 asker de yaralandı.
Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Adaysseh bölgesindeki bir askeri mevzi İsrail tarafından bombalandı, 1 asker öldü, 3 asker de yaralandı" denildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ilk kez bir Lübnan askeri hayatını kaybetmiş oldu.