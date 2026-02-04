  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Lübnan yönetimi ile Hizbullah arasında büyük gerilim!

Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi sırasında, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarla ilgili bir soru üzerine Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, "Kimsenin ülkeyi başka bir maceraya sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Naim Kasım, ABD'nin İran'a yönelik askeri harekat tehditlerine "O zaman nasıl hareket edeceğimize karar vereceğiz ama tarafsız değiliz" diyerek yanıt vermişti.

Selam, Hizbullah'ın son çatışmalara dahil olma kararının "Lübnan için çok büyük sonuçları olduğunu" belirterek ve "kimsenin artık ülkeyi bu tür maceralara maruz bırakmak istemediğini" dile getirdi.

Başbakan Selam "devletin savaş ve barış kararları üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmak için çalıştığını" vurgulayarak "Lübnan ordusu güneyde tam operasyonel kontrole sahiptir" ifadelerini kullandı.

 

Lübnan ordusu, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında, ülkenin güney kesiminde Hizbullah'ı silahsızlandırma çalışmaları yürütüyordu. Geçtiğimiz haftalarda bu çalışmaların "başarıyla tamamlandığı" belirtilmişti.

Selam ayrıca Arap ülkelerini, "ülkenin tamamında devlet kontrolünü güçlendirmek için Lübnan ordusunu desteklemeye" çağırdı.

"Devletin otoritesini tüm topraklarına yayabilmesi için silahlı kuvvetleri desteklememiz gerekiyor" diyen Selam "Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemek üzere yakında Paris'te bir konferans düzenlenecek ve umuyorum ki tüm Arap kardeşlerimiz bu konferansa aktif olarak katılacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Mepa News

