Herkes ters köşe! Fenerbahçe, yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu
Giriş Tarihi:

Herkes ters köşe! Fenerbahçe, yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Fenerbahçe, Fransız futbolcu N'Golo Kante ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, Kante'nin lisansını çıkardı.

Herkes ters köşe! Fenerbahçe, yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Devre arası transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kanté'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Herkes ters köşe! Fenerbahçe, yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Transfer süreci Al Ittihad'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Güle güle, cömert Kanté" başlıklı veda videosuyla hız kazandı. Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe, yıldız futbolcunun transferini resmiyete döktü.

Herkes ters köşe! Fenerbahçe, yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Sarı-lacivertli kulüp, Kanté'nin lisans işlemleri öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Bu işlemin ardından N'Golo Kanté'nin lisansı çıkarıldı.

Herkes ters köşe! Fenerbahçe, yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre N'Golo Kanté, Fenerbahçe için bugün İstanbul'a gelecek. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Herkes ters köşe! Fenerbahçe, yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Transferin ardından Fenerbahçe, taraftarların büyük beğenisini toplayan bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi KAN TEr gözyaşı var, ama vazgeçmek sözlüğümüzde yok…" ifadelerine yer verildi.

Herkes ters köşe! Fenerbahçe, yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

Kariyerine Boulogne ve Caen'de başlayan N'Golo Kanté, 2015 yılında Leicester City'ye transfer oldu ve Claudio Ranieri yönetiminde Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Ardından Chelsea forması giyen Fransız yıldız; Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve FA Cup zaferleri elde etti.

Herkes ters köşe! Fenerbahçe, yıldız ismin transferini gece yarısı duyurdu

2023 yılında Al Ittihad'a transfer olan Kanté, burada da Suudi Pro Lig ve Suudi Arabistan Kupası şampiyonlukları yaşadı. Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanan tecrübeli orta saha, 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.

