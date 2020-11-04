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Aktüel Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
Aktüel

Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 01:34:53 -
Lübnan ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Lübnan'da 667'ye, Cezayir'de 1989'a yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 15 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1512 kişinin Kovid-19'a yakalandığı, 780 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 667'ye, vaka sayısının 85 bin 209'a, iyileşenlerin sayısının da 45 bin 32'ye çıktığı kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, salgında 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 405 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede böylece virüs kaynaklı can kaybı 1989'a, vaka sayısı da 58 bin 979'a yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 194 artarak 40 bin 771'e ulaştı.

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