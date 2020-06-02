  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan, Suriye ile sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:59:33 -
Lübnan, Suriye ile sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı

BEYRUT (AA) - Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı tuttuğu Suriye ile sınır kapılarını 2 günlüğüne açtı.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında kalan vatandaşların ülkeye dönüşünün sağlanmasıyla ilgili Bakanlar Kurulunun 31 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda, Suriye ile sınır kapılarının bugün ve 4 Haziran Perşembe için açık olacağı belirtildi.

Açıklamada Masna ve El-Abbudiyye sınır kapılarının sadece Suriye'den dönmek isteyen Lübnan vatandaşlarının ülkeye girişleri için açık tutulacağı ifade edildi.

Lübnan hükümetinin, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde Lübnan ile Suriye arasındaki sınır kapıları kapatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ilk kez 21 Şubat'ta görüldüğü Lübnan'da, toplam vaka sayısını 1242, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 27 olarak açıklamıştı.

- Lübnan sınır kapıları

Güneyinde İsrail ve doğu ile kuzeyinde Suriye olmak üzere iki ülkeyle sınır komşusu olan Lübnan'ın, batısında ise Akdeniz yer alıyor. Lübnan, İsrail ile 87 kilometrelik sınıra sahip olurken geriye kalan 375 kilometrelik kara sınırını Suriye ile paylaşıyor.

Lübnan ile Suriye arasında Cedide Yabus (Lübnan'da Masna), Ed-Debbusiye (Lübnan'da El-Abbudiyye), Cusiyye (Lübnan'da El-Kaa), Tartus (Lübnan'da El-Arida) ve Tel Kalak (Lübnan'da El-Bukaya) olmak üzere 5 sınır kapısı bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı