Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi: Canımız kanımız sana feda
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılamak için sokaklara dökülen Lübnanlılar "Canımız kanımız sana feda olsun Ya Erdoğan" sloganları attı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Oktay'ı, Refik Hariri Havalimanında Lübnan Dışişleri Bakanı Charbel Wehbe, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.
Oktay, 154 kişinin hayatını kaybettiği 6 bin kişinin yaralandığı patlamayla sarsılan Lübnan'da incelemelerde bulundu.
Lübnan sokakları Erdoğan sloganlarıyla inledi
Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, adeta harabeye dönüşen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ziyaretini gerçekleştirdiği sırada Lübnan halkı sokaklara dökülerek "Canımız kanımız sana feda olsun Ya Erdoğan" sloganları attı.