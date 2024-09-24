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Dünya Lübnan saldırılarında bir gazeteci şehit oldu!
Dünya

Lübnan saldırılarında bir gazeteci şehit oldu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Lübnan saldırılarında bir gazeteci şehit oldu!

Hizbullah'la yakın bağlarıyla tanınan Lübnanlı haber kanalı Al-Meyadin'in gazetecisi Hadi Es-Seyyid'in saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Lübnan'dan yayın yapan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin muhabiri Hadi Es-Seyyid'in işgal saldırılarında şehit olduğunu bildirildi.

işgalci rejimin hava saldırısında Seyyid'in evi hedef alındı.

Evin yıkılması sonucu Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirdi.

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