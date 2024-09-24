Lübnan saldırılarında bir gazeteci şehit oldu!
Hizbullah'la yakın bağlarıyla tanınan Lübnanlı haber kanalı Al-Meyadin'in gazetecisi Hadi Es-Seyyid'in saldırıda öldürüldüğü bildirildi.
Lübnan'dan yayın yapan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin muhabiri Hadi Es-Seyyid'in işgal saldırılarında şehit olduğunu bildirildi.
işgalci rejimin hava saldırısında Seyyid'in evi hedef alındı.
Evin yıkılması sonucu Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirdi.
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