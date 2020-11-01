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Aktüel Lübnan Sağlık Bakanından, "Kovid-19 nedeniyle ülkede felaket yaşanabileceği" uyarısı
Aktüel

Lübnan Sağlık Bakanından, "Kovid-19 nedeniyle ülkede felaket yaşanabileceği" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 23:16:09 -
Lübnan Sağlık Bakanından, "Kovid-19 nedeniyle ülkede felaket yaşanabileceği" uyarısı

BEYRUT (AA) - Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, yeni tip koronavirüsteki (Kovid-19) artış nedeniyle ülkede felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Basına açıklamada bulunan Hasan, Kovid-19 salgınındaki artışa işaret ederek, 2020 kış aylarında Avrupa'da yaşanan felakete benzer bir felaketle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Hasan, grip sezonunun başlamasıyla Kovid-19'da ikinci dalganın birinci dalgadan daha zor geçeceğini vurguladı.

Hasan, Bakanlığa bağlı Bilim Kurulu'nun, bir ay önce, ülkede 2 haftalık genel karantina uygulanması yönünde tavsiyede bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini kaydetti.

- Can kaybı ve vaka sayıları arttı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 1389 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylelikle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 643'e, vaka sayısı 82 bin 617'ye, iyileşen sayısı 42 bin 904'e çıktı.

Lübnan İçişleri Bakanlığı bugün, salgında günlük 1000'i aşkın vaka görülmesi nedeniyle 115 beldede karantinaya gidilmesi çağrısı yapmıştı.


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