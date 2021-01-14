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Dünya Lübnan Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
Dünya

Lübnan Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs toplam vaka sayısının 231 bin 936’ya ulaştığı Lübnan'da Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hassan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 00:22:00 -
Lübnan Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hassan karantinaya alınmasının ardından yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Dr.Hamad Hassan’ın ofisinde 3’üncü Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmış ve Hassan’a Covid-19 testi yapıldığı belirtilmişti. Lübnan’daki St. George Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Hassan’a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Açıklamada, bakanın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Lübnan'da can kaybı bin 740’a ulaştı

Lübnan’da yarından itibaren 25 Ocak tarihine kadar Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere sert tedbirler uygulanmaya başlayacak. Lübnan’da toplam vaka sayısı 231 bin 936’ya, toplam can kaybı ise bin 740’a ulaştı.

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