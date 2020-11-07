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Aktüel Lübnan ordusu: İsrail'e ait İHA hava sahamızı ihlal etti
Aktüel

Lübnan ordusu: İsrail'e ait İHA hava sahamızı ihlal etti

Yeniakit Publisher
2020-11-07 01:11:48 -
Lübnan ordusu: İsrail'e ait İHA hava sahamızı ihlal etti

BEYRUT (AA) - Lübnan ordusu, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) ülke hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Lübnan ulusal haber ajansının (NNA) haberine göre, Lübnan ordusuna bağlı Rehberlik İdaresi yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle 11.12'de İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Ülkenin en güneyindeki Binti Cubeyl kazası yakınlarında İHA tarafından yapılan ihlalin 5 dakika sürdüğü ifade edilen açıklamada, ihlal olayının BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ile koordineli olarak takip edildiği bildirildi.

Eylül ayında Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir İHA'nın ülke hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdüğünü duyurmuştu.

BM geçen aylarda her iki tarafa da kara, deniz ve hava sınırları üzerinde karşılıklı ihlallerden dolayı sükunet çağrısında bulunmuştu.


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