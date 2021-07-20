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Lübnan Merkez Bankası Başkanı, ifade verecek

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin, "zimmete para geçirmek ve sahtecilik" gibi mali suçlar işlediği şüphesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 00:18:00 -
Lübnan Merkez Bankası Başkanı, ifade verecek

Lübnan merkezli LBC kanalının haberinde, Başsavcılığın Selame hakkında yürüttüğü soruşturmada baskınlar yaptığı, söz konusu suçların işlendiğini gösteren belge ve deliller topladığı ifade edildi.

Selame'nin, "kara para aklama, zimmete para geçirme, sahtecilik, vergi kaçırma ve sebepsiz zenginleşme" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ağustos ayı başında ifadesinin alınacağı bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı ile ilgili olarak daha önce yerel basında, Lübnan Merkez Bankasından yurt dışına para havale ettiği için İsviçre'de hakkında soruşturma açıldığı yönünde haberler yer almıştı.

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