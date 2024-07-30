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Dünya Lübnan, katil İsrail'e resti çekti! 'Her türlü yolla topraklarımızı savunacağız'
Dünya

Lübnan, katil İsrail'e resti çekti! 'Her türlü yolla topraklarımızı savunacağız'

Yeniakit Publisher
2024-07-30 19:44:00 -
Lübnan, katil İsrail'e resti çekti! 'Her türlü yolla topraklarımızı savunacağız'

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in saldırı tehdidine karşı ülkesinin uluslararası yasalara bağlı kalarak kendini savunacağını açıkladı.

Ülkenin resmi ajansı NNA, Mikati'nin İsrail'in Lübnan'a yönelik olası saldırısına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Mikati, sivillere yönelik her türlü şiddeti kınadıklarını belirterek İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması çağrısı yaptı.

'TOPRAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ'

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde bulunan Mecdel Şems beldesine 27 Temmuz'da düzenlenen saldırının ardından İsrail'in Lübnan'ı tehdidine dair Mikati, "İsrail'in Lübnan'a yönelik kapsamlı savaş tehdidi, Lübnanlıları uluslararası yasalarca onaylanan her türlü yolla topraklarını savunmaktan alıkoymayacaktır." dedi.

Kaynak: AA
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