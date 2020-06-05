Lübnan, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını kınadı

BEYRUT (AA) - Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerine ve Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Bakan Hitti, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan hava sahasına yönelik tekrarlanan ihlallerini ve Suriye'deki bazı hedeflere düzenlediği saldırıları kınadı.

Hitti, "İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik tekrarlanan ihlalleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin uluslararası güven ve barışla ilgili kararlarını da ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün İsrail'e ait savaş uçaklarının Hama kırsalındaki bazı hedefleri vurduğunu aktarmıştı.

- İsrail'in Lübnan'a yönelik ihallleri

İsrail'e ait insansız hava araçları, savaş uçakları ve savaş botları sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere şikayet ediyor.



Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, önceki gün İsrail'in 2019'da ve bu yılın ilk 5 ayında ülkesine yönelik ihlallerini şöyle sıralamıştı:

"İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik 2019'daki ihlallerin sayısı 178'i kara sınırı, 739'u deniz sınırı ve 1373'ü de hava sahası olmak üzere toplam 2 bin 290 olarak kayıtlara geçti. İsrail, bu yılın ilk 5 ayında ise kara sınırında 374, deniz sınırında 386 ve hava sahasında 250 kez Lübnan egemenliğini ihlal etti."



