  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Lübnan, İngilizlerin Hizbullah iddiasını yalanladı
Dünya

Lübnan, İngilizlerin Hizbullah iddiasını yalanladı

Yeniakit Publisher
2024-06-23 19:25:00 -
Lübnan, İngilizlerin Hizbullah iddiasını yalanladı

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, İngiliz The Telegraph gazetesinin Hizbullah iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamiye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında olası topyekûn savaş senaryolarının sık sık gündeme geldiği bir süreçte İngiliz The Telegraph gazetesinin, "Hizbullah'ın İran'dan gelen balistik füzeleri Beyrut Havalimanı'nda depoladığı" yönündeki haberine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Öncesinde Beyrut Havalimanı'nı gezen Hamiye ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, medyada havalimanı hakkında çıkan haberlerin gülünç olduğunu ve havalimanının karalama kampanyasına maruz kaldığını söyledi.

Hamiye, havalimanının uzun süredir ve sürekli şekilde tehditlere maruz kaldığını dile getirdi.

The Telegraph gazetesinin haberinin asılsız olduğunu belirten Lübnanlı Bakan, gazeteye karşı dava açacaklarını ifade etti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında Temmuz 2006'da patlak veren savaşta, İsrail'in hedef aldığı ilk stratejik yerlerden biri Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı idi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı, Lübnan'ın tek havalimanı durumunda ve olası bir saldırıda dünya ile hava bağlantısının buradan gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

16 İHA fırlattı! Hizbullah İsrail’e güdümlü füze saldırısı sonrası İHA'ları kullanıldı! Haberleri geldi
16 İHA fırlattı! Hizbullah İsrail’e güdümlü füze saldırısı sonrası İHA'ları kullanıldı! Haberleri geldi

Dünya

16 İHA fırlattı! Hizbullah İsrail’e güdümlü füze saldırısı sonrası İHA'ları kullanıldı! Haberleri geldi

Hizbullah'ın roketi yerine ulaştı! Filistinlileri yurdundan eden Yahudilerin binası tam isabet
Hizbullah'ın roketi yerine ulaştı! Filistinlileri yurdundan eden Yahudilerin binası tam isabet

Gündem

Hizbullah'ın roketi yerine ulaştı! Filistinlileri yurdundan eden Yahudilerin binası tam isabet

Bölge gün geçtikçe karışıyor! Hizbullah'tan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyarı
Bölge gün geçtikçe karışıyor! Hizbullah'tan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyarı

Gündem

Bölge gün geçtikçe karışıyor! Hizbullah'tan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyarı

Hizbullah'ın 'vururuz' tehdidinden sonra AB'den açıklama! Saflarını ilan ettiler
Hizbullah'ın 'vururuz' tehdidinden sonra AB'den açıklama! Saflarını ilan ettiler

Dünya

Hizbullah'ın 'vururuz' tehdidinden sonra AB'den açıklama! Saflarını ilan ettiler

Mavi Hat'ta gerginlik tırmanıyor! İsrail'de Hizbullah paniği
Mavi Hat'ta gerginlik tırmanıyor! İsrail'de Hizbullah paniği

Dünya

Mavi Hat'ta gerginlik tırmanıyor! İsrail'de Hizbullah paniği

Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!
Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!

Dünya

Hizbullah'tan İsrail'e tarihi uyarı!

Hizbullah görüntüleri yayınladı! İşgalci İsrail'e ensendeyiz paylaşımı
Hizbullah görüntüleri yayınladı! İşgalci İsrail'e ensendeyiz paylaşımı

Dünya

Hizbullah görüntüleri yayınladı! İşgalci İsrail'e ensendeyiz paylaşımı

Hizbullah görüntüleri yayınladı! İşgalci İsrail'e ensendeyiz paylaşımı
Hizbullah görüntüleri yayınladı! İşgalci İsrail'e ensendeyiz paylaşımı

Dünya

Hizbullah görüntüleri yayınladı! İşgalci İsrail'e ensendeyiz paylaşımı

{relation id:1861801 slug:'16-iha-firlatti-hizbullah-israile-gudumlu-fuze-saldirisi-sonrasi-ihalari-kullanildi-haberleri-geldi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23