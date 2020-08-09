Lübnan için çarpıcı açıklama: Son nefesini vermek üzere

Merkezi Tunus'ta yer alan Arap Konseyi, Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan'da patlak veren gösterilere destek verdi.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin başkanlığını yaptığı Arap Konseyi, Lübnan halkının sıkıntılar yaşadığını belirtilen açıklamada, "Eskimiş bu rejimin son nefesini vermek üzere olduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Arap Konseyi'nin yaptığı yazılı açıklamada, "Vatandaşların mevcut rejime karşı koyduğunu ve bazılarının, sanki yolsuz siyasi tabakanın diktatörlüğünden daha merhametliymiş gibi sömürgenin geri gelmesini istediğini gördüğümüzde, Lübnan rejiminin sadece bir örneğini teşkil ettiği Arap siyasi rejiminin geldiği noktayı görmüş oluyoruz." ifadesine yer verildi.

Arap siyasi rejiminin baskı uyguladığı ve hakir gördüğü halkı yoksullaştırdığı için devrime mecbur edildiği ardından yabancı güçlerin desteğiyle darbelerle bu devrimlerin bastırıldığı belirtilen açıkalmada, şu dikkat çeken ifadeler kullanıldı:

"Halkın bir seçim yapması gerekiyor. Ya eski siyasi rejimi yok edecekler ya da bu rejim onları yok edecek. Ancak biz, eskimiş bu rejimin son nefesini vermek üzere olduğuna inanıyoruz."

Ayrıca bu protestolarda verilen mücadelenin, dönüm noktası olacağına işaret edildi.