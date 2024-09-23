Lübnan hükümeti Beyrut’taki acı bilançoyu açıkladı!

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 24'ü çocuk olmak üzere 356'ya, yaralananların sayısının ise1246'ya yükseldiğini duyurdu.

Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu Hayfa'dan, Ata Gündüz Kurşun ise Beyrut'tan sıcak görüntüleri aktardı.