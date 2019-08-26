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Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e açık uyarı: Bu bir savaş ilanıdır

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, terör devleti İsrail'in bölgedeki saldırılarının iki ülke arasında bir savaş ilanı olduğunu söyledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:10
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e açık uyarı: Bu bir savaş ilanıdır

Sık sık Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'lar, geçtiğimiz gün başkent Beyrut'ta düşürülmüştü. Olayın ardından terör devleti, Lübnan'da çeşitli yerleri vurmuş ve agresif tutumunu sürdürmüştü.

"Bu bir savaş ilanı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in son dönemde kendi topraklarında gerçekleştirdiği saldırıların 'savaş ilanı' anlamına geldiğini söyledi.

İsrail keşif uçuşlarına devam ediyor

İsrail keşif uçuşlarının, başkent Beyrut'ta dün 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesinin ardından devam ettiği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'e ait bir İHA'nın halihazırda ülkenin doğusundaki Baalbek kenti üzerinde uçuş yaptığını duyurdu. Lübnan ordusundan konuya dair yapılan yazılı açıklamada da İsrail'e ait keşif uçaklarının dün yerel saatle 11.00'den itibaren güney sınırından ülkeye girerek hava sahasını ihlal etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, İsrail'e ait İHA'ların, ülkenin güneyindeki birçok bölge üzerinde yaptığı uçuş ihlallerinin bugün 00.35'e kadar devam ettiği kaydedildi.

Lübnan ve İsrail arasındaki gerilim

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde dün gece İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

Lübnan resmi ajansı, ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde 3 hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Ülke medyasında ise Doğu Lübnan Dağları olarak bilinen bölgeye yönelik hava saldırılarının İsrail tarafından gerçekleştirildiği haberleri yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:10
  1. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn
  2. İsrail

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 44 dk önce
    Eeee, ne yapacaksın? İsrail çalışıp çabalarken, nargile tüttürerek yan yatıyor. Dördüncü eş olarak haremime kimi alsam diye düşünüyordun. Şimdi ne yapacaksın?
  • EmrklEmrkl50 dk önce
    Lübnan Allah aşkına savaş ilanı olsa bu siyonistler sizi takarmı 6gün savaşını unutmayın şimdi o siyonistler o savaştığınızın 100 katı güçteler ekonomide teknolojide tankını uçağını gemisini nükleer bombasını üretmekteler sizler ne yaptınız kendi aranızda birleşemediniz bile kendi gözlerinizi oymaktasınız keşke bu emperyalist siyonistler bizler vede sizler gibi olsaydı

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