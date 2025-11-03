Lübnan cumhurbaşkanı İsrail işgaline havlu attı: Başka çaremiz yok

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bazı heyet temsilcilerini kabul ettikten sonra yaptığı konuşmada, Lübnan'ın Suriye ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesine olumlu yaklaştığını vurgulayarak, iki ülke arasında sınır belirleme ve Suriyeli mültecilerin dönüşü için ortak komitelerin kurulması konusunda "ciddi niyetlerin" olduğuna işaret etti.

İsrail ile müzakereler konunda ise Avn, diyalog ve diplomasinin ulusal çıkarların korunmasında tek yol olduğunu savunarak, "Lübnan'ın müzakereden başka seçeneği yok" değerlendirmesinde bulundu.

Avn, "Dünyadaki tüm savaşların sonu müzakeredir. Müzakere dostla değil, rakip veya düşmanla yapılır" ifadelerini kullandı.

İSRAİL 2 YILDA 4 BİNDEN FAZLA LÜBNANLIYI ÖLDÜRDÜ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla Lübnanlı hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.