Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı yaptı.

Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sunan hükümetin yerine yenisini kurma süreci hakkında konuşan Avn, Lübnan'da şu anda hükümeti kurma krizi ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bunun olmaması gerektiğini, çünkü Lübnan'ın kaybedecek bir dakikası bile olmadığını ifade etti.

"Ufukta bir çözüm yolu görünmüyor"

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkedeki siyasi grupların tutumlarındaki ısrar nedeni ile hükümetin kurulmasında yakın zamanda ufukta bir çözüm yolu görünmediğini bildirdi.

Avn, hükümeti kurmak ile görevlendirilen Mustafa Edib'in Saray'a 4 kez çıktığını fakat hiçbir görüşmede kabinesini sunamadığını söyledi.

"Edib ulusal mutabakat olmadığı müddetçe hükümeti kurmaya yanaşmıyor"

Mustafa Edib'in siyasi grupların liderlerinin görüşleri ile kabinesini kurmayı istemediğini belirten Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Edib'in, bakanlıkların dini mezhebe ait olması yerine her dönemde farklı mezhepler arasında değişecek şekilde bir tavsiye ile geldiğini ve ulusal bir mutabakat olmadığı müddetçe hükümeti kurmaya yanaşmadığını belirtti.

Avn, Anayasa'nın hiçbir bakanlığın herhangi bir mezhebe verilmesinden bahsetmediğini vurgulayarak, bakanlıkları herhangi bir mezhep için tahsis etmek yerine dini veya mezhebine bakmaksızın başarıları ile öne çıkacak kişilerin atanması tavsiyesinde bulundu.

Ekonomik çöküş yaşanabilir

Mişel Avn, siyasi grupların birbirlerine karşı dışarıdan güç almaması gerektiğinin ifade ederek, Edib'in hükümeti kurma görevini bırakıp bırakmayacağı sorusuna da cevap verdi. Avn, hükümet kurulmazsa cehenneme gideceklerini söyleyerek, ülkedeki ekonomik çöküşün önüne geçilemeyeceğine işaret etti.

"Macron'un verdiği süre doldu"

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'da kurulacak hükümet için verdiği sürenin sona erdiğine de dikkati çekerek, bunu Macron'la istişare ettiklerini, fakat hükümeti kuracak olan Fransa Cumhurbaşkanı değil kendilerinin olduğunu söyledi.

"Soruşturmanın zamana ihtiyacı var"

Mişel Avn, Beyrut Limanı'nda geçtiğimiz ay meydana gelen büyük patlama ile ilgili soruşturmanın ise zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.