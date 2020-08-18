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Aktüel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Refik Hariri cinayeti Lübnan halkının hayatını çok etkiledi"
Aktüel

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Refik Hariri cinayeti Lübnan halkının hayatını çok etkiledi"

"İnsanlar suçluyu bilmiş olsalardı mahkemeye başvurmazlardı. Bir şey söyleyebilmemiz için mahkemenin kararını beklemeliyiz. Her ne kadar geciken adalet adalet değilse de Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin vereceği kabul etmeliyiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:50:35 -
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Refik Hariri cinayeti Lübnan halkının hayatını çok etkiledi"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, eski Başbakan Refik Hariri suikastına ilişkin davada Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin vereceği kararı kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Avn, İtalya'nın Corriere Della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada, Hizbullah'a ait silah deposunun infilak ettiği şeklindeki iddiaların "mümkün olmadığını" ancak soruşturmanın her ihtimali kapsadığını belirtti.

"Beyrut Limanı'nda Hizbullah'a ait silah yok." diyen Avn, söz konusu patlamada yetkililerin ihmalkarlığı mı, bir kaza mı, yoksa dışarıyla bağlantılı bir sabotaj mı olup olmadığına dair tüm ihtimallerin göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Patlamanın hemen öncesinde Beyrut Limanı üstünde uçakların görüldüğüne dair çok söylenti dolaştığına işaret eden Avn, "Bu iddia, her ne kadar ciddi olmasa da dikkate alınmalı." dedi.

Avn, söz konusu patlamayla ilgili soruşturmanın Lübnan Adalet Konseyi tarafından kapalı olarak sürdürüldüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürüldüğü suikast davasının bugünkü karar duruşmasına da değinen Avn, şunları kaydetti:

"(Hizbullah ve Beşşar Esed rejiminin suikasta karıştığı söyleniyor) Bunlar havada uçuşan iddialar. İnsanlar suçluyu bilmiş olsalardı mahkemeye başvurmazlardı. Bir şey söyleyebilmemiz için mahkemenin kararını beklemeliyiz. Her ne kadar geciken adalet adalet değilse de Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin vereceği kabul etmeliyiz. Bu cinayet Lübnan halkının hayatını ve olayların gidişatını çok etkiledi."

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcıyla uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması Hollanda'da bugün gerçekleştiriyor.

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