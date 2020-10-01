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Aktüel Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İsrail'le sınırları belirleme müzakereleri için anlaşmaya varılmasından memnun
Aktüel

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İsrail'le sınırları belirleme müzakereleri için anlaşmaya varılmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-10-01 21:12:09 -
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn İsrail'le sınırları belirleme müzakereleri için anlaşmaya varılmasından memnun

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'le aralarında uzun zamandır sorun olan kara ve deniz sınırını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varılmasını memnuniyetle karşıladığını ve ABD'nin iki taraf arasındaki "dürüst" ara buluculuğunu devam ettirmesini istediğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Avn, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde, ABD'nin ara bulucuğu ile sınırların belirlenmesi konusunda müzakere için bir çerçeve anlaşmasına varıldığını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnan müzakere heyetinin oluşturulması ve müzakere aşamalarını devralacağını belirten Avn, ABD'nin müzakereleri "dürüst" şekilde sürdürmesini diledi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'le kara ve deniz sınırını belirleme müzakereleri için çerçeve anlaşmasının sağlandığını duyurmuştu.

BM himayesinde Lübnan ile İsrail arasında hem kara hem de deniz sınırlarını belirleme müzakerelerin başlayacağını aktaran Berri, Lübnan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Avn'ın öncülüğünde ordunun yer alacağı müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi vermemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugün yaptığı açıklamada, Washington'un, İsrail ve Lübnan hükümetlerinin deniz sınırlarıyla ilgili müzakereleri başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.


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