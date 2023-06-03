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Dünya Lübnan Başbakanı Mikati'den Hizbullah'a "silahlı tatbikat" tepkisi
Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati'den Hizbullah'a "silahlı tatbikat" tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-06-03 07:07:00 -
Lübnan Başbakanı Mikati'den Hizbullah'a "silahlı tatbikat" tepkisi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah'ın ülkenin güneyinde 21 Mayıs'ta yaptığı silahlı tatbikatı kınadığını ve "devlet içinde devleti" kabul etmediğini söyledi.

Lübnan hükümeti medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mikati Euronews'e yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ülkenin güneyinde 2 hafta önce gerçekleştirdiği silahlı tatbikata ilişkin eleştiride bulundu.

Lübnan devletinin kimsenin hegemonyası altında olmadığını kaydeden Mikati, "Devlet içinde devlet varlığını kabul etmiyoruz. Ülkenin egemenliğine dokunacak uygulamaları ilk eleştiren benim." ifadelerini kullandı.

Mikati, Hizbullah'ın ülkenin güneyinde yaptığı silahlı tatbikatı kınadığını belirtti.

"Hizbullah'ın silahları" konusunun çözümünün yalnız hükümetin elinde olmadığını aktaran Mikati, bu konuda Lübnan'da kapsamlı ve tam bir mutabakata ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mikati ayrıca, "Hizbullah'ın, silahlarını ülke içinde kullanılmasına asla izin vermeyeceğim. İsrail'in Lübnan topraklarını işgaline direnme konusunda hükümetimin programına bağlıyım." ifadelerini kullandı.
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Hizbullah, 21 Mayıs Pazar günü, Lübnan'ın güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

Hizbullah'ın etkin olduğu Nebatiye'nin Er-Reyhan bölgesindeki dağlık bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, çok sayıda hafif ve ağır silah kullanılmıştı.

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