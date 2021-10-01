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Dünya Lübnan açıkladı! Terörist İsrail askerleri alıkoydu
Dünya

Lübnan açıkladı! Terörist İsrail askerleri alıkoydu

Lübnan ordusu, sınıra yakın bölgede bir çobanın terörist İsrail ordusu mensuplarınca alıkonulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 23:53:00 -
Lübnan açıkladı! Terörist İsrail askerleri alıkoydu

Lübnan ordusu, sınıra yakın bölgede bir çobanın terörist İsrail ordusu mensuplarınca alıkonulduğunu bildirdi.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, terörist İsrail askerlerinin, Lübnan'ın Cebel es-Sedana bölgesinde hayvanlarını otlatan Muhammed İmad Atvi adında bir çobanı yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, Atvi'nin alıkonulduktan sonra İsrail işgalindeki Filistin topraklarına götürüldüğü aktarıldı.

Alıkoyma olayının takibi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordinasyonda olunduğu kaydedildi.

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