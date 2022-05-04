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Ekonomi LPG'ye çok büyük indirim geliyor! Yeni fiyatlara bakın
Ekonomi

LPG'ye çok büyük indirim geliyor! Yeni fiyatlara bakın

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor. İndirim sonrası 5 Mayıs itibarıyla LPG fiyatı İstanbul'da 10.75 TL'ye inecek.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 15:00:00 -
LPG'ye çok büyük indirim geliyor! Yeni fiyatlara bakın

Brent petroldeki anlık değişim akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu geceden itibaren LPG'nin litre fiyatından 1 lira indirim gerçekleşecek. İndirim sonrası 5 Mayıs itibarıyla LPG fiyatı İstanbul'da 10.75 TL'ye inecek.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle

İstanbul benzin, motorin, LPG fiyatları 4 Mayıs

Benzin: 20.35 TL
Motorin (Mazot): 22.08 TL
LPG (Otogaz): 11.75 TL

Ankara benzin, motorin, LPG fiyatları 4 Mayıs

Benzin: 20.44 TL
Motorin (Mazot): 22.16 TL
LPG (Otogaz): 11.97 TL

İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 4 Mayıs

Benzin: 20.46 TL
Motorin (Mazot): 22.17 TL
LPG (Otogaz): 11.69 TL

 

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