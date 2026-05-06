SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Kilosu tam 264 bin TL! Dünyanın en pahalı gıdası Türkiye’den çıktı: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kilosu tam 264 bin TL! Dünyanın en pahalı gıdası Türkiye’den çıktı: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Artvin’in sarp kayalıklarındaki mağaralarda, insan eli değmeden üretilen "Elf Balı", kilogramı 5 bin Euro’yu (yaklaşık 264 bin TL) bulan fiyatıyla dünyanın en pahalı gıdası ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Profesyonel dağcıların ölümcül riskler alarak sarp mağara kovuklarından hasat ettiği bu nadir şifa kaynağı, sadece Londra’nın en lüks mağazalarında sınırlı sayıda alıcı bulabiliyor. Bölgenin benzersiz florası ve Gri Kafkas arılarının mucizesiyle ortaya çıkan bu özel bal, bir gıda maddesi olmanın ötesinde küresel çapta bir koleksiyon objesi olarak değerlendiriliyor.

Sarıçayır'da ulaşılması güç mağara kovuklarında, Gri Kafkas arıları tarafından üretilen elf balı, alışılagelmiş arıcılık yöntemlerinden tamamen farklı bir süreçle gün yüzüne çıkarılıyor. Bölgenin zengin florası ve yüksek mineral yapısı sayesinde benzersiz bir içeriğe sahip olan bu bal, insan müdahalesinin olmadığı, tamamen yabani bir ortamda arıların kendi seçtikleri kovuklarda depolanıyor.

Balın yüksek fiyatının temel nedenini, üretim sürecindeki zorlu doğa koşulları oluşturuyor. Profesyonel dağcıların ve uzman ekiplerin yardımıyla, ulaşımı son derece tehlikeli olan sarp kayalıklar ve derin mağara ağızlarında yürütülen hasat süreci, yıllık çok kısıtlı miktarlarda gerçekleştirilebiliyor. Üretimin tamamen vahşi doğa şartlarına bağlı olması, bu ürünü piyasadaki diğer tüm bal çeşitlerinden ayırıyor.

Piyasaya arzı oldukça sınırlı olan elf balı, genel market zincirlerinden ziyade dünya çapındaki prestijli satış kanalları aracılığıyla alıcı buluyor. Kilogram fiyatı 5 bin Euro (yaklaşık 264 bin TL) seviyelerinde seyreden ürün, ilk büyük parti satışında ulaştığı yaklaşık 1,6 milyon TL üzerindeki rakamla, gıda sektöründe ulaşılabilecek en üst fiyat segmentlerinden birine yerleşti.

Londra merkezli lüks tüketim mağazası Harrods gibi sınırlı noktalarda satışa sunulan bal, bu yönüyle yalnızca bir gıda maddesi değil, aynı zamanda koleksiyon değeri taşıyan bir meta olarak da değerlendiriliyor.

