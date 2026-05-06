Kilosu tam 264 bin TL! Dünyanın en pahalı gıdası Türkiye’den çıktı: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Artvin’in sarp kayalıklarındaki mağaralarda, insan eli değmeden üretilen "Elf Balı", kilogramı 5 bin Euro’yu (yaklaşık 264 bin TL) bulan fiyatıyla dünyanın en pahalı gıdası ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Profesyonel dağcıların ölümcül riskler alarak sarp mağara kovuklarından hasat ettiği bu nadir şifa kaynağı, sadece Londra’nın en lüks mağazalarında sınırlı sayıda alıcı bulabiliyor. Bölgenin benzersiz florası ve Gri Kafkas arılarının mucizesiyle ortaya çıkan bu özel bal, bir gıda maddesi olmanın ötesinde küresel çapta bir koleksiyon objesi olarak değerlendiriliyor.