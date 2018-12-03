LPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktı
Karabük'te bir cipin LPG tankında gizlenmiş halde 36 kilo eroin ele geçirildi.03 Aralık 2018 Pazartesi 19:13
Karabük'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü İ.A. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç, Yenice’de durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A., gözaltına alındı.
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