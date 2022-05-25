LPG otogaza zam gelecek mi? LPG fiyatı ne kadar? 25 Mayıs 2022 zamlı LPG benzin ve motorin fiyatları:

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 114 doların üzerini gördü. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,30 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına da zam gelmekte. Peki benzine zam var mı? Motorin ne kadar oldu, mazota indirim var mı? LPG güncel fiyatı ne kadar oldu? İşte 25 Mayıs 2022 güncel akaryakıt fiyatları...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısı otogaza (LPG) zam geliyor

LPG'ye zam mı var?

26.05.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.