LPG otogaz ne kadar oldu? LPG ne kadar oldu?

LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) duyurusuna göre, oto gaz fiyatında artış söz konussu olduL PG otogaza zam geldi. EPGİS'in açıklamasına göre LPG otogaza bu geceden geçerli olmak üzere litre başına 19 kuruş zam yapıldı.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 23/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 19 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi. LPG otogaza son olarak 20 kasımda 45 kuruş zam gelmişti.