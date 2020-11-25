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Ekonomi LPG ithalatı eylülde yüzde 1,3 azaldı
Ekonomi

LPG ithalatı eylülde yüzde 1,3 azaldı

Türkiye eylülde 271 bin 771 ton LPG ithal etti - LPG üretimi, bu dönemde yüzde 6,8 azalışla 92 bin 770 tona geriledi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:47:51 -
LPG ithalatı eylülde yüzde 1,3 azaldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 271 bin 771 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Yunanistan, Norveç, Mısır, İsviçre, Singapur, Hırvatistan ve Arnavutluk oldu.

LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,3 azalarak 271 bin 771 tona geriledi. İthalattaki azalışta, iç piyasadaki satışlarda yaşanan düşüş etkili oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise 42 tondan 4 bin 885 tona yükseldi. İhracat, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Türkiye Serbest Bölgesi ve Singapur'a yapıldı.

LPG üretimi de eylülde yüzde 6,8 azalışla 92 bin 770 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde 286 bin 318 ton otogaz, 62 bin 629 ton tüplü LPG ve 6 bin 821 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, eylülde toplam LPG satışı yaklaşık 355 bin 769 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 4,8, dökme LPG satışı yüzde 3,8 ve tüplü LPG satışı yüzde 3,1, azaldı. İç piyasada LPG satışları da yüzde 4,5 düştü.

Söz konusu ayda, yüzde 80,5 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile tüplü LPG, yüzde 1,9 ile dökme LPG izledi.

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