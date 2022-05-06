LPG fiyatlarına ne kadar indirim geldi? 6 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları:

Brent petroldeki anlık değişim akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatları da güncelleniyor. Petrol fiyatlarında hafif düşüş LPG fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. 6 Mayıs itibariyle LPG fiyatlarına indirim geldi. Gelen inirim sonası İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılıyor.

LPG'ye gece yarısından sonra 1 lira indirim geldi. Otogaz fiyatlarına gelen indirim, 6 Mayıs'tan itibaren pompaya yansıdı. LPG’nin litre fiyatı bu indirim ile birlikte 10,68 lira seviyelerine kadar geriledi.

Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

İstanbul benzin fiyatı: 20.35 TL

İstanbul motorin (Mazot) fiyatı: 22.08 TL

İstanbul LPG (Otogaz) fiyatı: 11.75 TL

Ankara Benzin fiyatı: 20.44 TL

Ankara Motorin (Mazot) fiyatı: 22.16 TL

Ankara LPG (Otogaz) fiyatı: 11.97 TL

İzmir Benzin fiyatı: 20.46 TL

İzmir motorin (Mazot) fiyatı: 22.17 TL

İzmir LPG (Otogaz) fiyatı: 11.69 TL