  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi LPG fiyatlarına ne kadar indirim geldi? 6 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları:
Ekonomi

LPG fiyatlarına ne kadar indirim geldi? 6 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları:

Otogaz litre fiyatına indirim geleceğine yönelik beklentiler sonrası LPG fiyatları ne kadar oldu? LPG’ye indirim mi geldi? soruları vatandaşlar tarafından sorgulanır oldu. Peki LPG indirimi ne kadar oldu? Güncel LPG fiyatı ne kadar? İşte 6 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları:

Yeniakit Publisher
2022-05-06 14:51:00 - 2022-05-06 14:52:22
LPG fiyatlarına ne kadar indirim geldi? 6 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları:

Brent petroldeki anlık değişim akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatları da güncelleniyor. Petrol fiyatlarında hafif düşüş LPG fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. 6 Mayıs  itibariyle LPG fiyatlarına indirim geldi. Gelen inirim sonası  İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılıyor.

LPG'ye gece yarısından sonra 1 lira indirim geldi. Otogaz fiyatlarına gelen indirim, 6 Mayıs'tan itibaren pompaya yansıdı. LPG’nin litre fiyatı bu indirim ile birlikte 10,68 lira seviyelerine kadar geriledi.

Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

İstanbul benzin fiyatı: 20.35 TL

İstanbul motorin (Mazot) fiyatı: 22.08 TL

İstanbul LPG (Otogaz) fiyatı: 11.75 TL

Ankara Benzin fiyatı: 20.44 TL

Ankara Motorin (Mazot) fiyatı: 22.16 TL

Ankara LPG (Otogaz) fiyatı: 11.97 TL

İzmir Benzin fiyatı: 20.46 TL

İzmir motorin (Mazot) fiyatı: 22.17 TL

İzmir LPG (Otogaz) fiyatı: 11.69 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay