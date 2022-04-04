LPG fiyatı ne kadar? LPG’ye zam gelecek mi? Güncel benzin, motorin otogazın litre fiyatı:
Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken müzakere haberleri piyasalarda tansiyonu biraz olsun düşürdü. Savaşın başlamasıyla birlikte artan petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarına bir hayli zam geldi. ABD ve AB ülkelerinin Rusya’ya yaptırım kararlarını açıklaması ve Rusya’nın da yaptırımlara yaptırımla karşılık vermesi petrol fiyatlarını rekor seviyelere çıkaradı. Brent petrol fiyatlarının artışı ile benzin ve motorin fiyatlarına ardı ardına zamlar geldi. Müzakerelerin İstanbul’da yapılmasıyla birlikte barış konusunda iyimser açıklamalar sonrası benzine ve motorine indirim gelmişti. LPG fiyatları da yine araç sahipleri tarafından sorgulanıyor. Peki LPG fiyatı ne kadar? LPG’ye zam gelcek mi? 4 Nisan tarihi itibariyle benzin ve motorin fiyatları İşte güncel otogazın litre fiyatı son durum gelişmeleri.
Güncel mazot benzin, LPG fiyatları binlerce araç sahibinin gündeminde yer alıyor. 31 Mart tarihi itibariyle motorine 88 kuruş, 2 Nisan itibariyle ise benzine 80 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim haberlerinin ardından 3 Nisan tarihinde motorin fiyatlarına 6 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt indirim ve zam haberlerinin ardından 4 Nisan Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Bir diğer merak edilen konu ise LPG’ye zam gelip gelmeyeceği.
Güncel LPG fiyatı ne kadar?
Benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı LPG'ye geçen araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak.
4 Nisan benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.31 TL
Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar?
Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL
Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL
İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL
İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL