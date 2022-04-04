LPG fiyatı ne kadar? LPG’ye zam gelecek mi? Güncel benzin, motorin otogazın litre fiyatı:

Güncel mazot benzin, LPG fiyatları binlerce araç sahibinin gündeminde yer alıyor. 31 Mart tarihi itibariyle motorine 88 kuruş, 2 Nisan itibariyle ise benzine 80 kuruş indirim yapılmıştı. İndirim haberlerinin ardından 3 Nisan tarihinde motorin fiyatlarına 6 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt indirim ve zam haberlerinin ardından 4 Nisan Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Bir diğer merak edilen konu ise LPG’ye zam gelip gelmeyeceği.

Güncel LPG fiyatı ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı LPG'ye geçen araç sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak.

4 Nisan benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.23 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.31 TL

Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatı ne kadar?

Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL