Lozan’da Montrö’de müeyyide göster! Laikçi monşerin maskesi indirildi

Cumhuriyet'e konuşan emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu, "Türkiye terörle mücadele bakımından somut hiçbir güvence almadı. Belgede yazılanlara uyulmadığı takdirde yaptırımdan söz eden bir unsur yok." dedi ve mutabakat metninde cezai müeyyide olmadığı için önemsiz olduğunu ileri sürdü. Ayrıca Loğoğlu, mutabakat nedeniyle Türkiye ile Rusya arasında sert rüzgarlar eseceğini savundu.

Loğoğlu'nun ağızları açık bırakan sözleri, Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde de masaya yatırıldı.

Programda gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Loğoğlu hakkında şunları söyledi:

Sözleşmelerde müeyyide olmayacağını sıradan vatandaş nereden bilsin, diyor uyanık. Ben böyle bir kulp sokayım bu işe, diyor. E şimdi ben de soruyorum; Lozan'da bana müeyyide göster kardeşim. Montrö'de bana müeyyide göster. Göster bana uluslararası sözleşmelerde müeyyide. Ceza kanunu mu bu kardeşim ya? Sen yıllarca büyükelçilik yapmış biri olarak şimdi çıkmış, müeyyide yok, diyorsun.

Kendisi nasıl bir cehalet içerisinde, veya gözlerini öyle bir kan bürümüş ki ne dediklerini bilmiyorlar, kendileriyle çelişiyorlar. Diyor ki, Türkiye Rusya arasında sert rüzgarlar esecek bu mutabakat metninde. Kardeş sen az önce bunun müeyyidesi yok, bağlayıcı değil, önemi yok dedin ama şimdi diyorsun ki Türkiye ile Rusya arasında sert rüzgar esecek... Bağlayıcı olmayan bir metin için Türkiye ile Rusya arasında niye sert rüzgarlar essin kardeş?