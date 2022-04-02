Löw'e sürpriz yardımcı

Alman teknik adam Joachim Löw ile prensip anlaşmasına varılan Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, KKTC’de katıldığı etkinlikte hoca konusunda umutlu konuştu. Ali Koç, “Teknik direktör konusunda Avrupa’da daha yeni ziyaretlerimiz oldu. 2 aydır devam eden görüşmeler var. 2-3 aday üzerinde gidip geliyoruz. Her biri dünya çapında isimler. Bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı umuyorum” dedi.

Başkan Koç, “5-6 futbolcumuza çok yoğun ilgi var. Ancak hepsinin yerini doldurmak çok zor. Kim Min Jae’yi 1 sene önce Jose Mourinho istedi. 14 milyon euroya vermediler. Osayi-Samuel Türkiye’deki en iyi sağ bek. Transferde 3-4 futbolcuyu belirledik. Sol bekimiz, kanadımız, sağ bekimiz zayıf yanlarımız. Altay ve Serdar’la görüşmeler sürüyor” dedi.

Skorer'in haberine göre son günlerde de benzer şekilde Tayfun Korkut isminde de yoğunlaşıldığı vurgulandı. Fenerbahçe’de 1995-1999 yılları arasında futbol oynayan Korkut, Löw’le 1998-99 sezonunda çalışmıştı. Sarı-lacivertli kulübü iyi tanıyan 47 yaşındaki antrenörün ikna olup olmayacağı ise merak konusu.

Son olarak Hertha Berlin’de çalışan Tayfun Korkut’un teknik direktör iken yardımcı hoca olmayıp kabul edip etmeyeceği şu anda bilinmiyor. Korkut’la ilgili tek soru işareti bu olarak gösteriliyor.

Löw’e özellikle Süper Lig ’i bilen, Fenerbahçe’yi tanıyan bir Türk yardımcı antrenör desteği olması isteniyor. Burada İsmail Kartal’ın bilhassa Löw’le olması planlanıyor.