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Löw'den Mesut Özil itirafı!

FIFA The Best ödül töreni için Londra'ya gittiğinde Mesut Özil ile görüşmek isteyen ancak yıldız oyuncunun bunu kabul etmemesi nedeniyle görüşme gerçekleştiremeyen Löw, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Eylül 2018 Perşembe 21:27
Löw'den Mesut Özil itirafı!

EURO 2024'ün Almanya'ya verilmesinin ardından basında çıkan 'Mesut Özil, Löw ile görüşmedi'haberinin sorulması üzerine Löw, Mesut Özil ile görüşmek istediğini itiraf etti.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, konuyla ilgili ''Mesut Özil bizimle konuşmak istemiyor. Neden böyle, bilmiyorum. Ben onunla konuşmak istedim. Kişisel olarak, bu kadar uzun süre çalıştıktan sonra bunu yapmasının hayal kırıklığını yaşıyorum'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün Löw ve Almanya Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff, Londra'da Unai Emery'den de izin alarak Mesut Özil ile görüşmek istemişti.

KAYNAK: SPORX

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 21:27
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