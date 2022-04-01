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Spor Löw, Jesus derken, büyük bomba!
Spor

Löw, Jesus derken, büyük bomba!

Gelecek sezon takımı dünyaca ünlü bir teknik direktöre emanet etmek isteyen Fenerbahçe, sezon sonuna kadar takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Sarı-lacivertlilerin Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roberto Mancini ile temasa geçtiği kaydedilirken, son iddia ise Yunan basınından geldi. Buna göre Kanarya, şu anda boş durumdaki Rudi Garcia için istekli olduğu yazıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 16:42:00 - 2022-04-01 16:46:49
Löw, Jesus derken, büyük bomba!

Gelecek sezon takımı dünyaca ünlü bir teknik direktöre emanet etmek isteyen Fenerbahçe, sezon sonuna kadar takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Sarı-lacivertlilerin Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roberto Mancini ile temasa geçtiği kaydedilirken, son iddia ise Yunan basınından geldi. Buna göre Kanarya, şu anda boş durumdaki Rudi Garcia için istekli olduğu yazıldı.

Teknik direktörlük koltuğuna sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı oturtan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımı başka bir hocaya emanet edeceğini açıklamıştı.

A Spor'da yer alan habere göre; yeni sezona iddialı bir kadro yanında Avrupa çapında tanınmış bir teknik adamla girmeyi planlayan Fenerbahçe'nin, Joachim Löw ve Roberto Mancini ile temaslara başladığı belirtilmişti.

SON ADAY RUDI GARCIA!

Yeni teknik direktörle ilgili son iddia ise Yunanistan basınından geldi. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü Rudi Garcia ile temasta olduğu belirtildi.

Ayrıca 58 yaşındaki çalıştırıcıya AEK'in yıllık 2 milyon Euro teklif ettiği, Olympiakos'un da Fransız çalıştırıcı için harekete geçtiği kaydedildi.

Mayıs 2021'den beri takım çalıştırmayan Fransız teknik direktörün kariyerinde, Fransa Lig şampiyonluğu ve Fransa Kupası şampiyonluğu olmak üzere 2 kupa bulunuyor.

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