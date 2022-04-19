Löw auta çıktı, yeni adaylar Jesus ve Kartal...

Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertliler sezon ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Yerine gelen İsmail Kartal'ın müthiş performansı kafa karıştırdı. Yönetimin 'geçici hoca' olarak düşündüğü Kartal takımı adeta uçurdu.

Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de 2. sıraya yerleştirdi, Devler Ligi bileti için avantajlı konuma getirdi. Bu sırada temaslarını sürdüren başkan Ali Koç ise 1 numaralı adayı olan Joachim Löw'ü imza aşamasna getiremedi. Alman çalıştırıcı astronomik bir bütçe istedi. Pazarlıklar durma aşamasına kadar geldi.

Takımın başına marka bir isim getirmek isteyen Ali Koç, bu gelişme üzerine rotasını Jorge Jesus'a kırdı. Portekiz'de deneyimli çalıştırıcı ile son bir görüşme daha yapılacak. Ardından da sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç son kararını verecek. Hoca tercihlerinde artık hata yapmak istemeyen Koç ya Portekizli Jorge Jesus'u kulübeye oturtacak ya da takımı şahlandıran İsmail Kartal ile devam diyecek. Yeni sezonu etkilememesi için Koç'un bu kararını kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 13 lig maçına çıktı. 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sadece 1 mağlubiyet gördü. Yakaladığı 2.31 ortalama ile şu anda ligin en iyisi.

Avrupa'da da Manchester City'den Pep Guardiola, Liverpool'dan Jürgen Klopp gibi dünyaca ünlü teknik adamlarla yarışıyor.