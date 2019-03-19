Lovrov'dan Guaido'ya sert tepki: Atayamazsın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendini Venezüella Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Washington'a elçi atamasına tepki göstererek elçilerin yalnızca hükümetler tarafından atanabileceğini söyledi.

Cezayir Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yla görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Guaido'nun Washington'a büyükelçi atamasına tepki gösterdi. Büyükelçilerin Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerinin resmi hükümetleri tarafından atandığını anımsatan Lavrov, Venezüella'da bu işlevin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti tarafından yerine getirildiğini vurguladı. Ocak sonunda Guaido, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetmiş, ABD temsilciliğine Washington'a yakınlığıyla bilinen Carlos Alfredo Vecchio'yu getirdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi, Vecchio'yu kabul ettiğini duyurmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.