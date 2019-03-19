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Lovrov'dan Guaido'ya sert tepki: Atayamazsın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendini Venezüella Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Washington'a elçi atamasına tepki göstererek elçilerin yalnızca hükümetler tarafından atanabileceğini söyledi.

19 Mart 2019 Salı 15:40
Lovrov'dan Guaido'ya sert tepki: Atayamazsın

Cezayir Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'yla görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Guaido'nun Washington'a büyükelçi atamasına tepki gösterdi.

Büyükelçilerin Birleşmiş Milletler (BM) ülkelerinin resmi hükümetleri tarafından atandığını anımsatan Lavrov, Venezüella'da bu işlevin mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti tarafından yerine getirildiğini vurguladı.

Ocak sonunda Guaido, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydetmiş, ABD temsilciliğine Washington'a yakınlığıyla bilinen Carlos Alfredo Vecchio'yu getirdiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Vecchio'yu kabul ettiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:40
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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