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LÖSEV’in bağış kumbarasını çalan bir kişi yakalandı

Bursa'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek amacıyla bağış toplamak için iş yerlerine konulan kumbaraların çalınmasıyla ilgili Ş.K. (27) gözaltına alındı. 4 kumbaradan birini çaldığı belirlenen Ş.K., adliyeye sevk edildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:31
LÖSEV’in bağış kumbarasını çalan bir kişi yakalandı

Bursa'da Merkez Nilüfer ilçesindeki 4 ayrı iş yerinde, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerinde kullanılmak üzere bağış toplamak için konulan ve herhangi bir güvenlik önlemi alınmayan kumbaralardan 4'ü son 1,5 ay içerisinde çalındı. Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde unlu mamuller satan bir işletmede yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerine giren 2 şüpheliden biri gözcülük yaparken, diğeri ise kumbarayı ceketinin altına saklayarak çaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, bölgedeki 60 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Şüphelilerden birinin uyuşturucu ve hırsızlık suçundan kaydı bulunan Ş.K. olduğu belirlendi. İşsiz olan Ş.K., Nilüfer ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.K., adliyeye sevk edildi. 

Polis, diğer kumbaraları çalan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:31
  1. Bursa
  2. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV)
  3. LÖSEV'in kumbarasını çaldılar
  4. hırsızlık

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