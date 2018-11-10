LÖSEV kumbaralarını çalan şüpheli: Karnım açtı, pişmanım
Bursa'da lösemili çocuklara destek amacıyla LÖSEV tarafından iş yerlerine konulan kumbarayı çalan Umut Aslan, bu hırsızlığı, karnı aç olduğu için yaptığını söyledi.10 Kasım 2018 Cumartesi 21:12
Bursa'da, LÖSEV tarafından lösemili çocukların tedavilerine destek için iş yerlerine konulan bağış kumbaralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Umut Aslan (25), 'hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aslan mahkemede verdiği ifadede, kumbarayı karnı aç olduğu için çaldığını belirterek 'pişmanım' dedi.
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