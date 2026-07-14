Los Angeles’da düzenlenecek! 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 2 yıl kaldı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) açıklamasına göre, 14-30 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek organizasyon ile Los Angeles, 1932 ve 1984'ün ardından Yaz Olimpiyat Oyunları'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Los Angeles, Paris ve Londra'nın ardından bu başarıya ulaşan üçüncü şehir olacak.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından programa eklenen 5 yeni branşla birlikte Los Angeles 2028'de beyzbol/softbol, kriket ve lakros olimpiyat programına geri dönerken, squash ile flag futbol ilk kez olimpiyatlarda yer alacak.

LOS ANGELES 2028'DE KADIN SPORCU SAYISI ERKEK SPORCU SAYISINI GEÇECEK

Los Angeles 2028, kadın sporcular açısından da olimpiyat tarihine geçecek.

Organizasyonda kadın sporculara erkeklerden daha fazla kota ayrılacak ve olimpiyat tarihinde ilk kez kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısını geçecek.

Kadın futbolunda takım sayısı 16'ya yükselirken erkeklerde 12 takım mücadele edecek. Su topunda kadın ve erkek takım sayıları eşitlenecek, boksta kadınlarda yeni bir sıklet eklenecek ve birçok branşta karma takım yarışmaları düzenlenecek.

Oyunlarda ayrıca olimpiyat tarihinde ilk kez sabit logo yerine sürekli değişen dinamik bir görsel kimlik kullanılacak. Açılış töreni Los Angeles Memorial Coliseum ile SoFi Stadyumu'nda ortaklaşa gerçekleştirilecek, kapanış törenine ise Los Angeles Memorial Coliseum ev sahipliği yapacak.

KADIN FUTBOLU 16 TAKIMA ÇIKARILDI

Los Angeles 2028'de kadın futbolu rekor sayıda 16 takıma çıkarılırken, erkekler futbolu önceki olimpiyat oyunlarıyla tutarlı olacak şekilde 12 takım ile düzenlenecek. Olimpiyat tarihinde futbol turnuvasında ilk kez erkek takımlarından daha fazla kadın takımı yer alacak.

Su topunda ilk kez kadın ve erkeklerde 12'şer takım yer alacak. Boksta ise kadınlarda yeni bir sıklet eklenecek ve böylece hem kadınlar hem de erkeklerde 7 sıklet olacak.

3x3 basketbol, 12 kadın ve 12 erkek takımının katılımıyla düzenlenecek. Olimpiyat geleneğinin aksine, atletizm yarışları ilk hafta, yüzme yarışları ise ikinci hafta düzenlenecek.

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT YOLCULUĞU

Türkiye, 1908 Londra Olimpiyat Oyunları'na cimnastikçi Aleko Mulos'un katılımıyla başlayan olimpiyat yolculuğunda, Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk kez 1924 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı.

118 yılı aşan olimpiyat yolculuğunda birçok tarihi başarıya imza atan Türkiye, bu süreçte 902 sporcuyla Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederken, 25 farklı spor dalında temsil edildi.

Türk sporunun olimpiyat tarihindeki ilk madalyası, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda Ahmet Kireççi'nin serbest güreşte kazandığı bronz madalya olurken, ilk olimpiyat altın madalyası ise yine aynı oyunlarda grekoromen güreşte Yaşar Erkan'dan geldi.

Kadın sporcular adına ilk olimpiyat madalyasını Barselona 1992'de judoda Hülya Şenyurt bronz madalyayla alırken, kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını ise Atina 2004'te Nurcan Taylan kazandı.

Türkiye, bugüne kadar katıldığı Yaz Olimpiyat Oyunları'nda toplam 112 madalya kazandı. Bu madalyaların 41'i altın, 30'u gümüş ve 41'i bronz olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin olimpiyat tarihinde en başarılı spor dalı 68 madalya ile güreş olurken, onu 11 madalya ile halter ve 10 madalya ile boks ve tekvando takip ediyor.

Paris 2024'te ise Türkiye, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

LOS ANGELES 2028 YOLUNDA İSTANBUL 2027 AVRUPA OYUNLARI ÖNEMLİ

Milli sporcular, Los Angeles 2028 yolunda kota mücadelesini sürdürürken, bu süreçte en önemli duraklardan biri ise Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek İstanbul 2027 Avrupa Oyunları olacak.

İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nda (16-27 Haziran) 22'si olimpik olmak üzere 26 spor dalı yer alacak.

Olimpik branşların 21'inde Los Angeles'a doğrudan veya puan sistemiyle kota imkanı sunulacak. İstanbul 2027, Avrupa'nın en büyük çok sporlu organizasyonu olmanın ötesinde, olimpiyatlar için kritik bir hazırlık ve kota süreci niteliği taşıyor.

Los Angeles 2028 biletlerini satın almak isteyen sporseverlerin, öncelikle resmi bilet platformu "Official LA28 Tickets" üzerinden profil oluşturarak ön kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.