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Yaşam Los Angeles semalarında uçan adam alarmı
Yaşam

Los Angeles semalarında uçan adam alarmı

Ağustos ayı sonunda 900 metre yükseklikte görülen uçan adam, bu sefer daha da yükseğe çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:16:00 -
Los Angeles semalarında uçan adam alarmı

Los Angeles Havalimanı’nın tarifeli Air China uçağında çalışanlar, Çarşamba günü yerel saatle 13.45 sularında yaklaşık bin 800 metre yükseklikte sırt roketiyle tek başına uçan bir erkek gördü.

Los Angeles Havalimanına yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta dolaşan adam yetkililere bildirildi. 

29 Ağustos tarihinde American Airlines pilotu 18.45 sularında kuleyi arayarak birisinin 900 metre yükseklikte uçtuğunu belirtmişti. Hemen ardından bir başka pilot daha uçan adamı gördüğünü söylemişti. 

Olayla ilgili açıklama yapan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü söylese de henüz kimin uçtuğu konusunda kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi yok. 

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