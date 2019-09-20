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Loris Karius’un hatası İngiliz basınında

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Slovan Bratislava deplasmanında yaptığı hatalarla İngiliz basının da eleştirilerine maruz kaldı.

20 Eylül 2019 Cuma 14:22
Loris Karius’un hatası İngiliz basınında

Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya 4-2 mağlup olurken, eleştiri oklarının hedefinde Loris Karius vardı...

Yaptığı hatalarla tepki toplayan Alman file bekçisinin performansı, İngiliz basınında da geniş yer buldu.

"Karius'un büyük hatası Beşiktaş'ı mağlubiyete sürükledi" manşetini atanThe Guardian Gazetesi, "Karius, Beşiktaş'ın Sloven Bratislava'ya yenildiği maçta unutmak isteyeceği bir gece geçirdi" dedi.

2017 - 2018 sezonundaki Liverpool - Real Madrid, Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasını hatırlatan The Sun gazetesi ise, "Karius, kariyerindeki akıl almaz hatalarına bir yenisini daha ekledi. İlk golde anlamsız bir şekilde kalesini terk eden Alman kaleci, rakibine golü hediye etti" ifadesine yer verdi.

Kaynak: TRT SPOR 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 14:22
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