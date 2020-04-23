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Spor

Loris Karius Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Menajerinden açıklama geldi

Beşiktaş'ta takımdan ayrıldığına dair çıkan haberlerin ardından Loris Karius'un menajerinden açıklama geldi.

2020-04-23 00:20:00 -
Loris Karius Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Menajerinden açıklama geldi

Beşiktaş ile Loris Karius arasındaki gerilimde yeni perde. Alman oyuncunun menajerinden sözleşme fesih haberlerine yalanlama geldi.

Menajeri açıkladı

1.6 milyon euro'luk alacağının ödenmesi için FIFA'ya başvuran Karius'un bu parayı tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edilmişti.

26 yaşındaki file bekçisinin menajeri Florian Goll, Almanya'nın ünlü gazetesi Bild'e verdiği demeçte sözleşmeyi feshettiklerine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Goll, "Yollarımızı ayırmadık. Beşiktaş'la sözleşmemiz devam ediyor ama taraflar arasında sorunlar var." açıklamasını yaptı ve şunları söyledi:

"Beşiktaş yöneticilerinin Loris Karius'u öcü gibi göstermesini kınıyorum. Her ne kadar kulüp öyleymiş gibi göstermeye çalışsa da, geciken ödemelerin koronavirüs krizi ile hiçbir ilgisi yok."

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