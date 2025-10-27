  • İSTANBUL
Longozda nefes kesen an! Yılan kartalı avını böyle yakaladı

DHA
Bursa Karacabey Longozu’nda doğanın en çarpıcı sahnelerinden biri yaşandı... Yılan kartalı, su yılanını yakaladığı anda objektiflere takıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanı, yaban hayatının en heyecan verici anlarından birine sahne oldu. Başta yılan olmak üzere sürüngen avlayarak beslenmesiyle bilinen yılan kartalı, Karacabey Longozu’nda görüntülendi. Kanat açıklığı 2 metreye kadar ulaşabilen, özellikle ilkbahar ve sonbahar göçünde Anadolu'da sıklıkla görülen yırtıcı göçmen kuşlar arasında yer alan yılan kartalı, fotoğraf sanatçısı Ertuğrul Divlecen’in objektifine yansıdı. Divlecen, yılan kartalının, su yılanını avladığı anları, sosyal medya hesabından, “Bu anlara tanık olmanın verdiği heyecanı bir ömür boyu hatırlayacağım” sözleriyle paylaştı.

Pençesiyle avını etkisiz hale getirdi

Görüntülerde, yılan kartalı tarafından yakalanan su yılanının kaçmaya çalıştığı, kartalın ise pençeleriyle avını etkisiz hale getirdiği görüldü.

