  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Londra’nın ünlü caddesinde ’kimyasal sızıntı’ alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, alışveriş merkezi olarak bilinen Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı. Yerel medya, caddenin polis ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

2019-10-30 23:12:00 -
Londra’nın ünlü caddesinde ’kimyasal sızıntı’ alarmı

Londra'nın Knightsbridge bölgesindeki Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı.ÿÇok sayıda dükkanın bulunduğu caddede, sızıntıya ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı.

Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin Brampton Caddesinde oldukları ve şu ana kadar olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim