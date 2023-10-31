  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu’nun sallamadığı bir bu kalmıştı! ‘İktidarı bana devredin Filistin sorunu çözeyim'

İsrail-Filistin savaşına hiç hesapta olmayan bir Arap ülkesi daha katıldı! Füze ile saldırıya geçtiler

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi... 1 kişi hayatını kaybetmişti... Şok iddia! İstinat duvarı İBB'nin sorumluluğunda

Türkiye’den flaş “İsrail” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Şok gelişme

Türkiye de büyük tehdit altındaydı! O olayla ilgili yeni gelişme! Bu şeyi yapmalarını istediler

“Bir hafta içinde olacak, hazır olun” deyip şok gelişmeyi duyurdular! Herkes şaşkın! Duyan, oraya akın ediyor

BAE'liler çıldırdı! 27 milyar doları Türkiye'de oraya aktaracaklar

Siyonist İsrail katliamlarının 25. günü: Gazze harabeye döndü

Akaryakıt fiyatlarında şok gelişme! Açıklandı, kimse kulaklarına inanamadı! “Yok artık” diyeceksiniz

Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak
Dünya Londra'da yüzlerce kişi tren garını kapattı! 'Filistin'de soykırımı durdurun'
Dünya

Londra'da yüzlerce kişi tren garını kapattı! 'Filistin'de soykırımı durdurun'

Yeniakit Publisher
2023-10-31 23:45:00 - 2023-11-01 00:06:33

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişi, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunarak, Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eylemi düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar devam ederken, dünyanın birçok ülkesinde ise Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes sağlanması için protestolar düzenleniyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişi, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunarak, Liverpool Caddesi İstasyonu’nda oturma eylemi düzenledi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, istasyonun girişine oturarak “Ne istiyoruz? Ateşkes. Ne zaman? Şimdi” ve “Filistin’e özgürlük” sloganlarını attı. Polisin güvenlik önlemi aldığı gösteride, henüz olumsuz bir durum yaşanmadı.

Protestonun destekçilerinden feminist grup Sisters Uncut, oturma eyleminin Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlediğini belirterek, "Soykırım bitene kadar işler eskisi gibi olmayacak. Hemen ateşkes yapın” dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf
Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf

Sosyal Medya

Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf

Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf
Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf

Sosyal Medya

Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf

İsrail-Filistin savaşına hiç hesapta olmayan bir Arap ülkesi daha katıldı! Füze ile saldırıya geçtiler
İsrail-Filistin savaşına hiç hesapta olmayan bir Arap ülkesi daha katıldı! Füze ile saldırıya geçtiler

Gündem

İsrail-Filistin savaşına hiç hesapta olmayan bir Arap ülkesi daha katıldı! Füze ile saldırıya geçtiler

Son dakika! İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu...
Son dakika! İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu...

Gündem

Son dakika! İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurdu...

İsrail-Filistin savaşı yayılıyor: O ülke İsrail’e savaş açtığını ilan etti
İsrail-Filistin savaşı yayılıyor: O ülke İsrail’e savaş açtığını ilan etti

Gündem

İsrail-Filistin savaşı yayılıyor: O ülke İsrail’e savaş açtığını ilan etti

Umman'dan İsrail açıklaması! 'Yargılanmalılar'
Umman'dan İsrail açıklaması! 'Yargılanmalılar'

Gündem

Umman'dan İsrail açıklaması! 'Yargılanmalılar'

Erdoğan duyurdu! Türkiye'den İsrail'e karşı hamle
Erdoğan duyurdu! Türkiye'den İsrail'e karşı hamle

Gündem

Erdoğan duyurdu! Türkiye'den İsrail'e karşı hamle

Hamas'tan İsrail'in kara harekatına ilişkin açıklama
Hamas'tan İsrail'in kara harekatına ilişkin açıklama

Dünya

Hamas'tan İsrail'in kara harekatına ilişkin açıklama

İsrail Savunma Bakanı'ndan itiraf: Ağır bedeller ödedik!
İsrail Savunma Bakanı'ndan itiraf: Ağır bedeller ödedik!

Dünya

İsrail Savunma Bakanı'ndan itiraf: Ağır bedeller ödedik!

Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıyı doğruladı!
Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıyı doğruladı!

Gündem

Katil İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırıyı doğruladı!

{relation id:1800962 slug:'filistin-hattinda-olu-taklidi-yaparak-kurtulan-israil-askerinden-olay-itiraf'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23