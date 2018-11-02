Londra'da, Sony merkez binasında bıçaklı saldırı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da elektronik devi Sony'nin merkez binasında bıçaklı saldırı yaşandı.

Yaşanan saldırı sebebiyle iki kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi ve binada çalışan personel tahliye edildi.

Saldırı ile ilgisi olduğu düşünülen bir kişi tutuklandı. Polis, saldırının terörle bağlantılı olmadığını açıkladı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.